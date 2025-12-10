living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا قلت السّفارة البريطانيّة عن قلعة طرابلس؟

10
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اشارت سفارة المملكة المتحدة في بيان، الى أنه "تم تأهيل قلعة طرابلس التاريخية التي تعود إلى القرن الثاني عشر والمعروفة باسم " قلعة - ريمون سان جيل" بعد أشهر من أعمال الترميم التي نفذها الجيش اللبناني وشباب من الفئات المهمشة في طرابلس، بتمويل بريطاني لجمعية "مارش".

 

وحضر حفل الافتتاح اليوم، نائبة رئيس البعثة فيكتوريا دنّ، إلى جانب المدير العام للآثار في وزارة الثقافة ممثلا الوزير غسان سلامة سركيس الخوري ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة وضباط في الجيش اللبناني ورئيسة جمعية مارش ليا بارودي، إضافة إلى شباب المنطقة".

 

وأوضح البيان أن "هذا المشروع الحيوي الممول من المملكة المتحدة، يعد شهادة قوية على روح التعاون بين الجيش وشباب طرابلس المهمش، ويؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على التراث الغني للمدينة للأجيال القادمة".

 

وذكر بأنه "منذ عام 2016، مولت المملكة المتحدة جمعية "مارش" للمساهمة في الحد من التوترات الطائفية ودعم التماسك المجتمعي من خلال إشراك الشباب من المجتمعات المهمشة في طرابلس وبيروت".

وعقب الافتتاح، قالت نائبة رئيس البعثة : "ان دعم المملكة المتحدة في تأهيل أقدم قلعة تاريخية في طرابلس هو مصدر فخر لنا، والذي جمع بين افراد الجيش اللبناني وشباب طرابلس عبر جمعية مارش".

اضافت: "تعزز هذه المبادرات التماسك المجتمعي في طرابلس وفي جميع أنحاء لبنان، كما تبني الثقة بين المجتمعات المحلية والمؤسسات".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout