روّجا المخدّرات في الحدت وحارة حريك... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الحدت، على مقربة من شركة  الريجي

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم تحديد مكان وجوده في المحلة المذكورة، وتوقيفه حوالى السّاعة 14،00 من تاريخ 25-11-2025. وتبيّن أنه يُدعى

 ن. م. (مواليد عام 1995، سوري)

بتفتيشه، عثر بحوزته على ما يلي

/20/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف

/21/ طبة صغيرة بداخلها مادة بيضاء مخدرة

/20/ طبة بلاستيكيّة كبيرة بداخلها مادة بيضاء مخدرة

/4/ طبات وسط بداخلها مادة بيضاء مخدرة

/50/ كيس نايلون بداخلها ورقة بيضاء تحتوي مادة من اللون عينه

مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، وآخر بالدولار الأميركي

هاتف خلوي، وجواز سفر عائد له

وفي سياق متّصل

توافرت معطيات للمفرزة عينها حول قيام شخص بترويج المخدرات، في محلة حارة حريك- طلعة العاملية. وبنتيجة المتابعة، تم تحديد مكان تواجده في المحلة المذكورة، وتوقيفه بعملية امنية حوالى الساعة 15،00 من التاريخ عينه. وتبيّن أنه يُدعى

ا. ا. ع. (مواليد عام 2000، سوري) حسب أقواله

 وبتفتيشه، تم العثور على المضبوطات التالية

/7/ طبات بداخلها مادة بيضاء ملصق عليها عبارة VIP

/8/ طبات بداخلها مادة بيضاء ملصق عليها عبارة “قشوة”

/8/ طبات بداخلها مادة بيضاء على شكل مسطح، وجميعها مختومة

حوالى /5،000،000/ ل.ل.، ومبلغ بالدّولار الأميركي

هاتف خلوي

أودعا مع المضبوطات القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص
{{article.title}}
