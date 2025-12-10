مطلوبون وأسلحة حربية ومخدرات في قبضة الجيش

A + A -

صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:

نفذ الجيش ليل 9 -10 / 12 / 2025 تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين، وأوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. شملت المضبوطات أسلحة حربية متنوعة، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية غير القانونية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص