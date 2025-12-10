living cost indicators
جريمة مروعة.. لبناني يقتل زوجته بعد تعنيفها!

10
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

(التلفزيون العربي)
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، يوم أمس الثلاثاء، توقيف رجل بتهمة قتل زوجته، في جريمة جديدة من جرائم العنف الأسري المتفشية بالبلاد.

وقالت المديرية في بيان لها، إنّ الزوجة وهي من مواليد عام 2000 فارقت الحياة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، متأثرة بإصابات خطيرة تعرّضت لها نتيجة اعتداء زوجها عليها.

ونُقلت الضحية إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة، حيث كشف التقرير الطبي الشرعي عن ورم وجروح ونزيف داخلي وإصابة مباشرة في العين، فيما أظهرت الفحوصات وجود مادّتَي الكوكايين والماريغوانا في جسدها.

تحقيقات مع الزوج

وتقاطعت معلومات صحفية عدة نشرتها مواقع لبنانية عن خلفية الحادثة، إذ أشارت إلى أنّ الضحية كانت تعيش منذ مدة في بيئة متوترة بسبب خلافات متكرّرة حول تعاطي المخدرات، وأنّ علاقتها بزوجها شهدت تصعيدًا في الأيام الأخيرة.

وروى أقارب وجيران، بحسب ما نقلته الصحف، أنّ الزوج كان يُعاني من اضطرابات مرتبطة بالتعاطي، فيما كانت الضحية قد حاولت أكثر من مرة إقناعه بوقف الإدمان.

ونقلت تقارير عن مصادر طبية قولها إنّ آثار الضرب على جسد الشابة تُظهر عنفًا مباشرًا وليس مجرد "صفعتين" كما ادّعى الموقوف، وهو ما يتطابق مع ما ورد في التقرير الشرعي حول الإصابات الداخلية.

بيان قوى الأمن

وفي التفاصيل الرسمية، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانها، أنّ فصيلة منطقة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي حصلت في اليوم نفسه على معلومات حول مكان وجود المشتبه به في محلة الجناح، فسارعت قوة من الفصيلة إلى توقيفه، وهو من مواليد العام 2000 أيضًا.

وبحسب إفادة المتهم، اعترف بأنّه صفع زوجته مرتين على وجهها بعد خلاف بينهما حول تعاطي المخدّرات، مؤكدًا أنّه كان تحت تأثير تلك المواد لحظة الاعتداء، وهو ما أكدته الفحوص المخبرية لاحقًا.

وأشارت مصادر أمنية نقلتها الصحف اللبنانية إلى أن تحقيقات إضافية قد تُفتح لتحديد ما إذا كانت الإصابات تتناسب مع الرواية التي قدّمها الزوج، خصوصًا بعد ورود مؤشرات طبية حول شدة الأذى الذي لحق بالضحية قبل وفاتها.

العنف الزوجي

كما ذكرت تقارير إعلامية أنّ العائلة طالبت بمتابعة التحقيق إلى أبعد مدى وعدم الاكتفاء باعتراف أولي، وسط حديث عن خلافات سابقة لم تُبلّغ بها القوى الأمنية.

وأكدت قوى الأمن أنّ الموقوف أُحيل إلى القضاء المختصّ بناءً على إشارته لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي الكشف عن هذه الجريمة بعد يوم من جريمة راح ضحيتها سيدة على يد زوجها الذي انتحر بعدها في منطقة الضاحية الجنوبية بسبب خلافات أسرية.

وأعادت هاتين الجريمتين تسليط الضوء على تصاعد العنف الأسري في لبنان خلال العامين الأخيرين، إذ سجّلت منظمات حقوقية ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الاعتداء والقتل الزوجي، بينما تشير قوى الأمن إلى ازدياد التبليغات المرتبطة بالعنف المنزلي، خصوصًا حين يترافق مع تعاطي المخدرات وانتشار السلاح الفردي.

(التلفزيون العربي)

{{article.title}}
