الجميل بعد لقائه لودريان: أصبح بإمكان الشعب السوريّ المناصر للحكم الجديد العودة إلى بلاده!

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، بعد استقباله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، أنّ لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية قد تأخذه إلى سلام واستقرار أو تجبره على دفع ثمن التلكؤ عن القيام بالواجب الوطني.واعتبر الجميّل أنّ "حزب الله" يتحمّل مسؤولية الوضع الراهن في البلاد، مشدداً على أنّ التمسك بالسلاح شمال نهر الليطاني لم يعد دفاعاً عن لبنان أو تحرير فلسطين، بل أصبح وسيلة للاستقواء على الداخل.وشدّد على أنّ المطلوب من الدولة اللبنانية المبادرة بـ"تنظيف" البلد من أي سلاح خارج عن الشرعية وقمع أي مجموعة مسلّحة غير قانونية، والدفع نحو تنفيذ هذا القرار. وأوضح أنّ الجيش يقوم بمهامه في الجنوب، إلا أنّ حماية لبنان من أي ضربة إسرائيلية يتطلّب خطوات إضافية من الدولة لإيصال رسالة واضحة إلى العالم بأنّها ممسكة بالأرض، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لعمل الجيش اللبناني وعدم استهداف المناطق التي تتواجد فيها الدولة، لافتاً إلى الدور الفرنسي والأميركي في هذا الإطار.ورأى الجميّل أن على "حزب الله" تسليم سلاحه لتجنّب أي تصعيد، مؤكداً أنّ الوضع الراهن يُصعّب مهمة الجيش الذي لا يتلقى الإحداثيات اللازمة. وأكّد أنّ حزبه يساند إجراء الانتخابات في موعدها، محذراً من أنّ محاولات التأجيل ستقود البلاد إلى حائط مسدود، فيما دعا إلى عقد مؤتمر دعم الجيش فوراً قبل الشروع بإعادة الإعمار لضمان حماية ما تمّ بناؤه من أي تدمير محتمل.