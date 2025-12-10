مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

A+
A-
وأشارت إلى أنه نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).