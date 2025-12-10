living cost indicators
بالصورة: ترويج مخدرات على متن دراجة آليّة... "الأمن" يوقف المتورّطين

10
DECEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بترويج المخدّرات، على متن دراجة آليّة مجهولة المواصفات في مناطق كسروان

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّجَيْن المذكورَيْن، وتوقيفهما

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر الشعبة، تبيّن أنهما يُدعيان

ر. ز. (مواليد عام 1996، لبناني)

م. غ. (مواليد عام 2002، سوري)

بتاريخ 21-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن دراجة آليّة في محلة أدونيس، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت الدراجة

بتفتيشهما والدراجة، عُثر على

/19/ مظروفًا ورقيًّا بداخلها مادة الكوكايين

/9/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

كيسين يحتويان مادة الماريجوانا، وآخَرَين يحتويان مادة حشيشة الكيف

ورق لف، وأوراق سانيتا

هاتفَيْن خلويَّيْن، ومبلغ مالي

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات في مناطق كسروان على متن الدراجة الآليّة، التي أوقفا على متنها

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ

{{article.title}}
