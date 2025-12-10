ثلوج تلامس الـ 1700.. تحضّروا: المنخفض الجويّ يشتدّ في هذا اليوم!

A + A -

يسيطر طقس خريفي متقلب وممطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس حيث تشتّد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتلامس الثلوج ارتفاع ١٧٠٠ متر شمالاً ليل الخميس - الجمعة ويستمر تأثير المنخفض حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و٢١، في طرابلس بين ١٠ و١٩ درجة وفي زحلة بين ٤ و١٤ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:- غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.- دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.- يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تشتد غزارتها ابتداءاً من بعد الظهر جنوب البلاد كما يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٦٠ كلم/س.- من المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.الخميس:- غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات.- انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها.- تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة.- تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار.- يتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس الـ ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد.الجمعة:- غائم إلى غائم جزئياً.- ضباب على المرتفعات.- بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية.- تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.- يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.السبت:- قليل الغيوم الى غائم جزئياً.- ضباب محلي على المرتفعات.- ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.