عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025

10
DECEMBER
2025
 النهار: عُمان محطة عون لتحصين المناخ التفاوضي تجدد الغارات... وتلويح "بما بعد الأعياد"



 

 

الأخبار: عندما تتلاشى بيوت الجنوبيين فجأة بعد... "إنذار عاجل"
المصارف خائفة من تحقيقات النيابة االمالية
حزام المستوطنات يختق غزة

 

 

البناء: هل يريد إنهاء اليورو؟… ترامب يهاجم أوروبا بشراسة: دول متحللة يقودها ضعفاء | نتنياهو: توماس برّاك موظف تركي يلبس القبعة الأميركية وطلباته لسورية عدائية | لبنان: المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني تنتظر انسحاب الاحتلال

 

 

 

 الجمهورية: تنسيق فرنسي سعودي مصري قطري
 لودريان: لعدم إعطاء إشارات سلبية خلال العهد

 

 


 اللواء: دبلوماسية «أصدقاء لبنان» بمواجهة التهديدات الإسرائيلية بالحرب في العام المقبل
سلطان عُمان يؤكِّد الاهتمام بلبنان.. ومحادثات لودريان تشمل وقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا

 

 

 

 المدن: خطة شمالي الليطاني: احتواء السلاح أم احتدام الأزمة؟


 

 

الديار: لودريان يجول عارضا «طرحه الجديد»
كرم أعدّ «جدول عمله» لعرضه على اجتماع «الميكانيزم»
واشنطن على موقفها من الجيش ووفد أميركي في بيروت قريبا

 

 

 


 l'orient le jour: Les ismaéliens, ces gagnants discrets (et inattendus) de la nouvelle Syrie




  عناوين بعض الصحف العربية


 الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: «الميكانيزم» ستقود لبنان نحو مرحلة جديدة وستشرف على الانتخابات

 

 

الشرق الأوسط السعودية: «فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد
أول تواصل مع «الهيئة» على أسوار دمشق... وفصائل تكتشف «الخطة» متأخرة

  
{{article.title}}
