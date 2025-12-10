عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025

النهار: عُمان محطة عون لتحصين المناخ التفاوضي تجدد الغارات... وتلويح "بما بعد الأعياد"
الأخبار: عندما تتلاشى بيوت الجنوبيين فجأة بعد... "إنذار عاجل"
المصارف خائفة من تحقيقات النيابة االمالية
حزام المستوطنات يختق غزة
البناء: هل يريد إنهاء اليورو؟… ترامب يهاجم أوروبا بشراسة: دول متحللة يقودها ضعفاء | نتنياهو: توماس برّاك موظف تركي يلبس القبعة الأميركية وطلباته لسورية عدائية | لبنان: المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب الليطاني تنتظر انسحاب الاحتلال
الجمهورية: تنسيق فرنسي سعودي مصري قطري
لودريان: لعدم إعطاء إشارات سلبية خلال العهد
اللواء: دبلوماسية «أصدقاء لبنان» بمواجهة التهديدات الإسرائيلية بالحرب في العام المقبل
سلطان عُمان يؤكِّد الاهتمام بلبنان.. ومحادثات لودريان تشمل وقف الانتهاكات ونزع السلاح وترسيم الحدود مع سوريا
المدن: خطة شمالي الليطاني: احتواء السلاح أم احتدام الأزمة؟
الديار: لودريان يجول عارضا «طرحه الجديد»
كرم أعدّ «جدول عمله» لعرضه على اجتماع «الميكانيزم»
واشنطن على موقفها من الجيش ووفد أميركي في بيروت قريبا
l'orient le jour: Les ismaéliens, ces gagnants discrets (et inattendus) de la nouvelle Syrie
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: «الميكانيزم» ستقود لبنان نحو مرحلة جديدة وستشرف على الانتخابات
الشرق الأوسط السعودية: «فخ الأسد»... ليلة هزت حلفاء طهران في بغداد
أول تواصل مع «الهيئة» على أسوار دمشق... وفصائل تكتشف «الخطة» متأخرة