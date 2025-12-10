living cost indicators
اللواء: نشاط الدبلوماسية العربية والدولية لمواجهة التهويلات والتهديدات الاسرائيلية

10
DECEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بعد أقل من أسبوعين تدخل البلاد في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة والتي تمتد الى الاسبوع الاول كاملاً من السنة الجديدة، وسط نشاط الدبلوماسية العربية والدولية من قبل «أصدقاء لبنان»، لمواجهة التهويلات والتهديدات الاسرائيلية بانتظار تحسُّن الطقس ومضي الاعياد المجيدة للعودة الى توجيه ضربات جديدة قوية في لبنان، وربما في ايران ايضاً، بما يشبه الترابط على غرار ما حصل في الحرب بدءاً من العام 2023.

 

وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه من المتوقع قيام تواصل مع السفير السابق سيمون كرم قبيل انعقاد لجنة الميكانيزيم المقبلة، وذلك في سياق متابعة ما سيُطرح خلالها وإبلاغ المعنيين في اللجنة الموقف اللبناني.

 

واشارت المصادر الى انه لا يمكن الحديث عن كيفية سير النقاش في اللجنة او تقدم معين خصوصا انه الإجتماع الثاني بعد التعيين والمواضيع التي قد تُطرح وتختص بوقف اطلاق النار ستتطور في وقت قريب بعد انضمام شخصية مدنية الى اللجنة حيث ان موضوع التفاوض سيكون من ضمن أولويات البحث.

 

واشارت الى انه قد يكون الإجتماع المقبل للجنة الأخير في هذا العام الا اذا تقرر تكثيف الإجتماعات.

اللواء
