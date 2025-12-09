أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الطريق الجديدة!

A + A -

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، انه "في إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة المستمرة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، قامت دورية من مديرية بيروت الاقليمية - مكتب بيروت الثالثة برفقة مفتشين من وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك، وبناءً على إشارة من النيابة العامة المالية، بجولة تفتيش على المولدات الكهربائية في منطقة طريق الجديدة - بيروت، اسفرت عن تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات الكهربائية (ز. خ.) و(م. م.) و(م. ص.) لعدم التزامهم بتركيب العدّادات، وكذلك عدم تطبيق شروط السلامة العامة والاضرار بالبيئة".