مداهمات لمسالخ في بدنايل وتوقيفات!

باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالتعاون مع القضاء والأجهزة الأمنية متابعة قضية التلوّث الذي ظهر على شكل مياه حمراء في بدنايل – البقاع شرقي لبنان، والذي تبيّن أن مصدره دماء متسربة من مسالخ غير معالجة. وبناءً على إشارة القضاء، دهمت مفرزة استقصاء البقاع عدداً من المسالخ في المنطقة.وأظهرت التحقيقات الأولية ضبط مسلخ غير مرخّص يعود لعلي حسن علي حسن يصرف دماء ونفايات سائلة مباشرة في مجارٍ تؤدي إلى الليطاني، وتم توقيف صاحبه. كما استهدفت المداهمات مسلخ شركة سليمان للمواشي، حيث جرى أخذ عينات من مياه المعالجة، مع طلب التحقق من كميات الصرف ونوعية النفايات المطابقة للمعايير البيئية.وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرارها في متابعة الملف مع الجهات المختصة حتى إقفال مصادر التلوّث كافة وإحالة المخالفين إلى المراجع القانونية حرصاً على البيئة والصحة العامة وسلامة مياه النهر.