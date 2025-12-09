اعتدى على زوجته وقتلها!

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّةالبــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 05-12-2025، نُقلت المواطنة (ج. ح.، مواليد عام 2000) إلى إحدى المستشفيات بعد تعرّضها للضرب من قبل زوجها. ووفقًا للتقرير الطبي الشرعي، تبيّن أنّها تعاني من ورم وجروح ونزيف داخلي، بالإضافة إلى إصابة في العين. كما أظهرت الفحوصات المخبرية وجود مادّتَي الكوكايين والماريجوانا في جسدها. بتاريخ 06-12-2025، فارقت الحياة متأثرةً بإصاباتها.في التاريخ ذاته، توافرت معلومات لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي حول مكان وجود الفاعل في محلة الجناح. وعلى الفور، قامت قوّة من الفصيلة بتوقيفه، ويدعى:ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني)بالتحقيق معه في فصيلة فرن الشباك، اعترف بأنّه قام بصفع زوجته مرتَين على وجهها على خلفية خلاف بينهما حول تعاطي المخدّرات، مؤكّدًا أنّه كان تحت تأثير المواد المخدّرة لحظة الاعتداء، الأمر الذي أكدته الفحوصات اللاحقة.تمّ إيداع الموقوف لدى القضاء المختص، بناءً على إشارته.