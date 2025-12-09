افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونيه البحرية بدعم من السلطات الألمانية

A + A -

أقيم في قاعدة جونيه البحرية حفل افتتاح مشبّه الملاحة بدعم من السلطات الألمانية، وبحضور السفير الألماني في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.

خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "إن الدعم المتواصل الذي نتلقاه من الدول الصديقة، بخاصة ألمانيا، يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة، فهو لا ينحصر في تعزيز الإمكانات المختلفة للجيش، إنما يجسد التزام السلطات الألمانية بعلاقات المودة والتعاون الطويل الأمد بيننا".

كما شدّد السفير الألماني على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه لما له من دور أساسي في حفظ أمن لبنان واستقراره، مشيدًا بأداء القوات البحرية المتميزة بالمهنية والاحتراف.

في نهاية الاحتفال، قام الحاضرون بجولة اطّلعوا خلالها على تجهيزات المشبّه وطريقة عمله.