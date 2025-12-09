living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتشار مرض الحمّى القلاعية... وبيانٌ عاجل!

9
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وزير الزراعة البيان التالي:

عطفاً على البيان الصادر عن وزارة الزراعة حول تسجيل حالات مؤكّدة من مرض الحمّى القلاعية في عدد من مزارع المواشي، وفي ظلّ الحالة الوبائية القائمة، وحرصاً على الحدّ من انتشار المرض وحماية الثروة الحيوانية، تطلب وزارة الزراعة من البلديات، والمستوردين، ونقابات النقل الالتزام التام بما يلي:

أولاً: البلديات

• التشدّد في منع إدخال أو إخراج المواشي من المناطق المصابة أو المشتبه بها وإليها.

• التعاون الكامل مع الفرق الفنية لوزارة الزراعة أثناء تنفيذ أعمال التقصّي الوبائي والتلقيح.

• إبلاغ وزارة الزراعة فوراً عن أي حالة نفوق غير طبيعية أو ظهور أعراض مرضية لدى المواشي ضمن نطاقها.

• منع أي عمليات ذبح عشوائي خارج المسالخ المرخّصة والخاضعة لإشراف الأطباء البيطريين.

ثانياً: المستوردون

• الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الحجرية المرعية الإجراء.

• الالتزام بقرار وزارة الزراعة القاضي بتلقيح المواشي قبل إدخالها، وإعادة تلقيحها بالجرعة الثانية قبل إخراجها من المحجر، بالإضافة إلى إتمام فترة الحجر كاملة.

• الامتناع بشكل مطلق عن أي تجارة غير شرعية أو تهريب مواشٍ عبر الحدود، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ثالثاً: نقابات النقل وسائقي الشاحنات

• الامتناع كلياً عن نقل المواشي بين المحافظات إلا بإذن رسمي، وباستثناء المواشي التي تخرج من مرفأ بيروت إلى المحاجر التابعة لأصحاب المواشي.

• الالتزام بتعقيم الشاحنات والآليات المخصّصة لنقل الحيوانات قبل وبعد كل عملية نقل.

• عدم نقل أي حيوانات من مناطق مصابة أو مشتبه بها، تحت طائلة المساءلة القانونية.

تأكيد مهم

إن وزارة الزراعة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والقضاء المختص والأجهزة الأمنية، ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورّطه في تهريب أو نقل المواشي بشكل غير شرعي، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على الأمن الصحي الحيواني في لبنان.

وإذ تهيب وزارة الزراعة بجميع الجهات المعنية تحمّل مسؤولياتها الوطنية، تؤكد أن التقيد بهذه الإجراءات هو السبيل الوحيد للحدّ من انتشار المرض والسيطرة عليه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout