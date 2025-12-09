"اللائحة تطول يا سادة".. القاضية عون: رجاء قليل من الشفافية قليل من الاعتراف بالخطأ!

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:

"تقول السلطة القضائية ان القضاة الذين استقالوا مؤخرا فعلوا ذلك بناء لرغبتهم ،من جان طنوس الى سامر ليشع الى ساندرا المختار .

هل تقصدون ذلك فعلا؟؟؟هل تعنون حقا ما تقولون ؟؟؟؟؟ الاتعلمون ان وراء،هكذا قرار ،والذي ليس من السهولة ابدا ان يأخذه قاض؛ وجع ومعاناة وقرف مما وصل اليه وضع القضاء .إلا تدركون ان مجرد قيام القاضي طنوس بواجباته عند نزوله الى احد المصارف لكشف حقيقة الاموال المختلسة من قبل سلامة وأعوانه ومواجته انذاك من قبل مدعي عام التمييز ومنعه من إتمام مهمته، وتهميشه بعد ذلك ، هو سبب كافي ليجعله يكفر بهذه الدولة وبقضائها ويترك كل شيء .الا تعرفون ان القاضية الشريفة ساندرا المهتار عندنا طلبت مركزا عاديا جدا بالنظر لوضع خاص كانت تعاني منه رفضتم ذلك وقمتم بتهميشها الى أقصى حد ودفعها مرغمة الى الاستقالة، وكذلك بالنسبة للقاضي ليشع الذي كانت له خبرة واسعة في القضايا الجزائية ورفضتم اعطاءه ما يستحق فاستقال......واللائحة تطول يا سادة .رجاء قليل من الشفافية قليل من الاعتراف بالخطأ علنا نجد يوما في هذه الدولة العتيدة وقضائها المهتريء، من يستفيق !!!! أناس كما قالت الريسة مهتار ،يدركون ان القضاء ليس مركزا يعتلى وسلطة نتبجح بها ، بل قيم وانسانية واحترام للحقوق وعدالة حقة تعطى بصدق ومجانية ،وقضاة شرفاء،يتم العمل على تعزيزهم وتحفيز هم ،لا على تيئيسهم ودفعهم الى الاستقالة."