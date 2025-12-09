غادة شريم عطا: كفى تضليلاً وواجهوا الحقيقة ولو لمرة!

A + A -

كتبت الوزير السابقة غادة شريم عطا عبر إكس:

"لا تزال سياسة التعمية عن الحقائق والهروب الى الامام هي السائدة في المفهوم الحكومي اليوم ! لا تزال الحكومة خائفة من تسمية الاشياء باسمائها بما يتعلق بالازمة المالية وكأنها تبحث عن كبش محرقة عبر اعتبار

مشروع قانون الانتظام المالي ان الازمة بدأت مع الامتناع عن دفع اليوروبوند اي في آذار ٢٠٢٠ !

تتغافل الحكومة عن المسار الانحداري الذي بدأ قبل ذلك بسنوات وتجلى على سبيل المثال ، بتخفيض وكالات التصنيف (S&P وغيرها) لبنان السيادي بشكل تدريجي في النصف الأول من 2019 (من B- إلى CCC أو ما يعادله مع نظرة سلبية)!

لمن لا يعلم الCCC تعني

مخاطر عالية جداً واحتمال التعثّر كبير

وهو يُستخدم لوصف جهات تكون في وضع مالي ضعيف وقد لا تستطيع تسديد التزاماتها!!

فكفى تضليلا وواجهوا الحقيقة ولو لمرة."