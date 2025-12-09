living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - القوة الدولية البديلة: اختبار جديد لموازين النفوذ في الجنوب!

9
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


خاص tayyar.org -

يشكّل النقاش حول القوة الدولية البديلة لليونيفيل محطة أساسية في مسار إعادة ضبط الجنوب، خصوصًا بعد التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله. فالحكومة اللبنانية تواجه معادلة دقيقة: منع أي فراغ أمني قد تستغله إسرائيل، وفي الوقت نفسه تجنّب قوة دولية جديدة قد تتحوّل إلى عنصر احتكاك مع الواقع السياسي والعسكري القائم منذ سنة 2006.

تقدّم فرنسا وبريطانيا نفسيهما كمرشّحين لقيادة المرحلة المقبلة، في محاولة لاستعادة دور أوروبي تراجع في السنوات الأخيرة. إذ ترى فرنسا في ذلك فرصة لإحياء نفوذها التقليدي شرق المتوسّط، بينما تسعى بريطانيا إلى تأكيد حضور عسكري بعد مرحلة ما بعد “بريكست”. في المقابل، يطرح الإصرار الإسرائيلي على انضمام قوات أميركية مسارًا مختلفًا تمامًا، لأن إشراك واشنطن عسكريًا يعني إدخال جهة أكثر تشدّدًا، وفرض مقاربة أكثر صرامة تجاه نشاط حزب الله وملف الصواريخ الدقيقة.

يعكس تأخر الحسم حتى الآن صراعًا بين مقاربتين: إحداهما أوروبية تدعو إلى استمرار التوازن التقليدي، وأخرى أميركية – إسرائيلية تسعى إلى تعديل قواعد الاشتباك. أما السيناريو المتداول حول قوة متعددة الجنسيات على نموذج الإندوف، فيطرح تساؤلات جدية حول إمكان تطبيق نموذج هادئ على منطقة شديدة التعقيد. وهكذا يتحوّل النقاش إلى جزء من رسم المشهد الأمني والسياسي الجديد للحدود الجنوبية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout