الجمهورية: إيجابيات في الأفق

9
DECEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الواضح دولياً، أنّ الإجتماع الثاني للجنة «الميكانيزم» بصورتها الجديدة، يُقارَب دولياً على أنّه يُشكّل تأسيساً لبلورة حلول، وهو ما أكّد عليه مصدر ديبلوماسي غربي لـ«الجمهورية»، بضرورة تعزيز الفرصة المتاحة عبر «الميكانيزم» لفتح مسار ترسيخ الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة الأميركية جادة في الدفع بهذا المسار لتحقيق هذه الغاية بما يحقق مصلحة جميع الأطراف».


وأشار الديبلوماسي عينه، إلى أنّه «متفائل بمرحلة إيجابيات تلوح في الأفق»، مضيفاً: «المرحلة ليست مظلمة بالقدر الذي يُروَّج له، صحيح أنّ الوضع دقيق إنّما هناك أمل في انتقال الأمور إلى الأفضل، فيما لو استُغِلّت الفرصة المؤاتية والمتاحة عبر لجنة «الميكانيزم»، لتبديد هواجس الجميع، وذلك لا يمكن أن يتحقق سوى بحوار جدّي وموثوق بين مختلف الأطراف».


ويبرز في هذا السياق، ما ألمح إليه السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى بعد زيارته وزارة الخارجية أمس، بقوله: «لم ننتظرالسلام من الإجتماع الأول، فعلى الأطراف أن تلتقي ومن ثم يُقدّمون على الطاولة ما يمتلكون»، كاشفاً «أنّ اتصالات تجري لإتمام زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، جازماً بأنّ هذه الزيارة ستتمّ».

 
الجمهورية
