عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025

9
DECEMBER
2025
 النهار: مزيد من الجهود لتعزيز فرصة التفاوض... فتح الطريق الأميركية لزيارة قائد الجيش





  الأخبار: مشررع الحكومة لإسترداد الودائع يحمّل الحكومة مسؤولية الانهيار
  لبنان يسلّم بياناته الرسمية لشركة أميركية تعمل في برامج الجيش الإسرائيلي
  أميركا تبتز هيكل: دعم الجيش رهن مواجهة حزب الله!
  11 يوم من الفوضى... قصة إنهيار الجيش السوري




  الجمهورية: المناخ الدولي ضد التصعيد
  الراعي من بعيدا: أستبعد حربًا جديدةً




  اللواء: تعويم دولي - عربي لدعم القوى العسكرية وتزخيم الدبلوماسية لإبعاد الحرب
عون إلى مسقط اليوم ويرفض اتهام الجيش بالتقصير.. وعيسى يتحدث عن حوار مع إسرائيل خارج الميكانيزم


 
 

  البناء: أوروبا ترفض الانتقادات الأميركية المتعالية… وزيلينسكي يخضع لمشيئة ترامب | احتفالات في المدن السورية بسنوية دخول الشام… وتظاهرات في لبنان تنذر بفتنة | غارات ليلية تستهدف الجنوب رغم قبول التفاوض… والاحتلال يشير إلى 35 هدفاً





 المدن: سوريا "تحتفل": لتجاوز عزلات سايكس بيكو وإنجاز الوحدة الوطنية





 l'orient le jour: « C’est comme un rêve » : les Syriens célèbrent l’anniversaire de la chute du régime Assad





  عناوين بعض الصحف العربية



 الأنباء الكويتية: عيسى من «الخارجية»: لم نكن ننتظر السلام من الاجتماع الأول
الراعي من بعبدا: لست خائفاً من الحرب ولا أحد يريدها




الشرق الأوسط السعودية: سوريا الجديدة أوضح مثال على «عدوانية» إسرائيل تجاه جيرانها
نتنياهو رد على محاولات السلام بـ500 غارة منذ سقوط نظام الأسد
