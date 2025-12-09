عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025

A+
النهار: مزيد من الجهود لتعزيز فرصة التفاوض... فتح الطريق الأميركية لزيارة قائد الجيش
الأخبار: مشررع الحكومة لإسترداد الودائع يحمّل الحكومة مسؤولية الانهيار
لبنان يسلّم بياناته الرسمية لشركة أميركية تعمل في برامج الجيش الإسرائيلي
أميركا تبتز هيكل: دعم الجيش رهن مواجهة حزب الله!
11 يوم من الفوضى... قصة إنهيار الجيش السوري
الجمهورية: المناخ الدولي ضد التصعيد
الراعي من بعيدا: أستبعد حربًا جديدةً
اللواء: تعويم دولي - عربي لدعم القوى العسكرية وتزخيم الدبلوماسية لإبعاد الحرب
عون إلى مسقط اليوم ويرفض اتهام الجيش بالتقصير.. وعيسى يتحدث عن حوار مع إسرائيل خارج الميكانيزم
البناء: أوروبا ترفض الانتقادات الأميركية المتعالية… وزيلينسكي يخضع لمشيئة ترامب | احتفالات في المدن السورية بسنوية دخول الشام… وتظاهرات في لبنان تنذر بفتنة | غارات ليلية تستهدف الجنوب رغم قبول التفاوض… والاحتلال يشير إلى 35 هدفاً
المدن: سوريا "تحتفل": لتجاوز عزلات سايكس بيكو وإنجاز الوحدة الوطنية
l'orient le jour: « C’est comme un rêve » : les Syriens célèbrent l’anniversaire de la chute du régime Assad
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: عيسى من «الخارجية»: لم نكن ننتظر السلام من الاجتماع الأول
الراعي من بعبدا: لست خائفاً من الحرب ولا أحد يريدها
الشرق الأوسط السعودية: سوريا الجديدة أوضح مثال على «عدوانية» إسرائيل تجاه جيرانها
نتنياهو رد على محاولات السلام بـ500 غارة منذ سقوط نظام الأسد