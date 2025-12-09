عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025

A + A -

النهار: مزيد من الجهود لتعزيز فرصة التفاوض... فتح الطريق الأميركية لزيارة قائد الجيشالأخبار: مشررع الحكومة لإسترداد الودائع يحمّل الحكومة مسؤولية الانهيارلبنان يسلّم بياناته الرسمية لشركة أميركية تعمل في برامج الجيش الإسرائيليأميركا تبتز هيكل: دعم الجيش رهن مواجهة حزب الله!11 يوم من الفوضى... قصة إنهيار الجيش السوريالجمهورية: المناخ الدولي ضد التصعيدالراعي من بعيدا: أستبعد حربًا جديدةًاللواء: تعويم دولي - عربي لدعم القوى العسكرية وتزخيم الدبلوماسية لإبعاد الحربعون إلى مسقط اليوم ويرفض اتهام الجيش بالتقصير.. وعيسى يتحدث عن حوار مع إسرائيل خارج الميكانيزمالبناء: أوروبا ترفض الانتقادات الأميركية المتعالية… وزيلينسكي يخضع لمشيئة ترامب | احتفالات في المدن السورية بسنوية دخول الشام… وتظاهرات في لبنان تنذر بفتنة | غارات ليلية تستهدف الجنوب رغم قبول التفاوض… والاحتلال يشير إلى 35 هدفاًالمدن: سوريا "تحتفل": لتجاوز عزلات سايكس بيكو وإنجاز الوحدة الوطنيةl'orient le jour: « C’est comme un rêve » : les Syriens célèbrent l’anniversaire de la chute du régime Assadالأنباء الكويتية: عيسى من «الخارجية»: لم نكن ننتظر السلام من الاجتماع الأولالراعي من بعبدا: لست خائفاً من الحرب ولا أحد يريدهاالشرق الأوسط السعودية: سوريا الجديدة أوضح مثال على «عدوانية» إسرائيل تجاه جيرانهانتنياهو رد على محاولات السلام بـ500 غارة منذ سقوط نظام الأسد