أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025

خفايا

رصدت الأجهزة الأمنيّة مستوى تنظيم التجمّعات التي خرجت للاحتفال بذكرى سقوط النظام السابق في سورية، ووجود مراكز سيطرة وتحكم تحدّد أماكن التجمّع وتتمكّن من توزيع الدعوات على عناوين وهواتف بلوائح منظمة لضمان التجمّع وتدير تظاهرات الدراجات الناريّة وتحدّد لها مسالكها وتوزّع الأعلام وتقرّر نقاط الشغب، وقال خبراء إن هذا المشهد هو سيناريو مفتوح على توقيت يجب التحسّب لأن خروج هذه الجموع بالسلاح طالما أن المنظّمين قرّروا تنظيم تحركاتهم دون دعوات رسمية وتراخيص تعترف بوجود حكومة لبنانيّة ورفعوا أعلاماً غير الأعلام اللبنانيّة وصور رئيس دولة أخرى غير الرئيس اللبناني، لكن المستغرب كان أن الذين كانوا سوف يملأون الشاشة صراخاً لو حدث أن العلم الإيراني وصور الرئيس الإيراني هي التي رافقت التظاهرات تحت شعار الدفاع عن السيادة هم أنفسهم لا صوت لهم أمام المشهد بل يضغطون في الكواليس لمنع قيام الدولة وأجهزتها بالتحرّك ضد هذا الخلل الأمني الذي قد يسبّب صدامات واحتكاكات مع الاستفزازات التي ترافقه.

كواليس

علّق خبراء في الاتحاد الأوروبي على ما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأميركي حول أوروبا، بالقول إن اللغة أكثر من عدائيّة تجاه أوروبا ما يستوجب انتفاضة سيادية أوروبية حيث تمّ التحدث عن أوروبا كمكان يفقد الهوية ويعتدى فيه على الحريات بينما غابت كل العبارات التي تشير إلى روح التحالف الذي ورد الحديث عنه فقط عند مطالبة أوروبا بدفع الأموال، لكن عندما تناولت الاستراتيجية شأناً أوروبياً مصيرياً هو الحرب الروسية الأوكرانية فقررت أنها تستطيع التحرك بدون أوروبا وعكس إرادتها وخلت الاستراتيجية من أي حديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد في روسيا والصين وإيران بعدما كانت هذه العناوين محاور الاستراتيجية في كل نسخة سابقة، ودعا الخبراء إلى انفصال أوروبي عن أميركا والتعامل معها على القطعة، حيث يتمّ الاتفاق يترجم وحيث هناك خلاف يتصرّف كل طرف وفق مصالحه وأن ترسم سياسة أوروبا تجاه الصين وإيران بعيداً عن مراعاة الحسابات الأميركية طالما أن أميركا تقرّر سياستها تجاه روسيا دون إقامة حساب لمصالح أوروبا.









اللواء: أسرار



غمز

طلبت شخصية وسطية من نائب سابق مرافقتها إلى مقر رئاسي، لإعلان التضامن معه، بعد الحملة التي يتعرض لها من فريق مسيحي معروف..





همس

صُرف النظر بصورة شبه نهائية عن تولي شخصية دولية مهاماً محدَّدة في غزة في ضوء خطة ترامب للسلام في القطاع!