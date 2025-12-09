الأنباء الكويتية: السفير الأميركي: إسرائيل أنها ستبدأ المفاوضات مع لبنان، لكن هذا لا يعني وقف ما تقوم به

A + A -

السفير الأميركي ميشال عيسى تحدث من وزارة الخارجية بعد لقائه الوزير يوسف رجي، فقال عن محادثات «الميكانيزم»: «لا أعرف لماذا الجميع قال إن المحادثات الأولى كانت مهمة جدا، لأنها كانت أقرب إلى كسر الجليد ولم نكن ننتظر السلام من الاجتماع الأول. ولكن كان من المهم لقاء الأطراف وفي المستقبل يمكن لكل طرف أن يأتي بما يريد إلى الطاولة ويقدمه وحينها تصبح الأمور أكثر جدية».وعن وقف إسرائيل اعتداءاتها بالتزامن مع المفاوضات، قال عيسى: «أكدت إسرائيل أنها ستبدأ المفاوضات مع لبنان، لكن هذا لا يعني وقف ما تقوم به».