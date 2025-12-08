طريق المطار والرويس.. مداهمة وتوقيف!

A + A -

أعلنت المديرية العـامـّة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصًا يقوم بسرقة من داخل أحد المحال، كثّفت القطعات العملانية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل ومكان وجوده".وكشفت المديرية، أنه "بنتيجة المتابعة، توصلت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي إلى معرفة هويته وتحديد مكان إقامته في محلة طريق المطار. على الأثر، داهمت قوة من المفرزة المكان، وتم توقيف المشتبه به، ويدعى: م. ش. (مواليد عام 1983، سوري) بحسب أقواله".وذكرا أنه "ضُبط بحوزته كمية من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، مبلغ مالي، وهاتفان خلويان، إضافة إلى دراجة آلية من نوع (سويت) لون أسود. وفي السياق ذاته، وبنتيجة توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول وجود شخص مطلوب بجرم ​إطلاق نار​ وإصابة شخص في رجله في محلة الرويس، فضلًا عن انتشار فيديو يتضمّن تسجيلًا صوتيًا باعترافه، تمكنت قوة من المفرزة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى: ن. ش. (مواليد عام 1980، فلسطيني) بحسب أقواله".وأكدت أنه "تمّ تسليم الموقوفَين مع المضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".