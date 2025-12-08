في منطقة الدكوانة: توقيف 7 فتيات.. وهذا ما كان يحصل داخل مركز تدليك!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في في وحدة الدرك الإقليمي حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة الدكوانة، حيث يتم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض.

بتاريخ 20-11-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت دورية إلى المكان بمؤازرة قوة من فصيلة الدكوانة، وتمكّنت من القبض على /7/ فتيات من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى صاحب المركز والناطور.

تم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين بناءً على إشارة القضاء المختص.