بالصورة - يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصٍ بعمليات سرقة من داخل سيارات مركونة إلى جانبي الطريق في محلة الكورنيش البحري - صور، وآخرها بتاريخ 10-11-2025، حيث أقدم على سرقة مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي من داخل إحدى السيارات، وانتشر مقطع فيديو يوثّق السّرقة.



وعلى اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، وهو المدعو: م. م. (مواليد عام 1982، فلسطيني).



وبتاريخ 18-11-2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في صور حيث كمنت له وأوقفته، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات السرقة من داخل السيارات في مدينة صور، وخصوصا عند الكورنيش البحري. كما اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّات ابتزاز طالت أشخاصا بعد إيهامهم بأنّه فتاة ويريد أن يرسل لهم صورًا منافية للحشمة مقابل استحصاله على مبالغ ماليّة منهم.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.