توقيف مختار سابق.. ما القصّة؟

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه متابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت المديرية الإقليمية في الجنوب المختار السابق (د. ص.) لتورّطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه مهامه كمختار.

وأفادت في بيان، بأنه تبيّن خلال التحقيق أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويّات المواليد، وأنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وأكدت أن الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.