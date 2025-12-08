طرابلسي عن وزيرة التربية: أين الاستراتيجية والخطة التي قالت إنها تعمل عليها منذ أشهر؟

A + A -

ذكّر النائب ادكار طرابلسي "بورقة العمل التي وضعتها لجنة التربية النيابية السابقة خلال اجتماعها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير عباس الحلبي وجميع المعنيين في القطاع التربوي يومها والمخصصة لحلّ كل المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع التربوي ولم يُنفَّذ منها شي"ء قائلاً: "ما نشهده اليوم من وزيرة التربية ريما كرامة هو إجراءات فردية ما يدفعنا إلى سؤالها: أين الاستراتيجية والخطة التي قالت إنها تعمل عليها منذ أشهر؟"ولفت في حديث الى "صوت كل لبنان" إلى أن "اعتراضه على ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية ليس بالدرجة الأولى طائفياً بل لأنه والتكتّل الذي ينتمي إليه في نضال مستمر من أجل تثبيت الأساتذة في الجامعة اللبنانية لكن لا يمكن القيام بهذه الخطوة فيما هناك أساتذة في بعض الفروع يمضون سنوات من دون أن يعلم أحد عن وضعهم وعلينا التأكد من أنّ لديهم مواد يدرّسونها وطلاباً فعليين".وشرح أن "ملف التفرغ أُعطي أسبوعين في مجلس الوزراء: الأسبوع الأول خُصّص للشرح وفي الأسبوع الثاني قُدّم عرض تفصيلي أمام الوزراء لكن الموضوع لم يُناقش بجدّية كافية لذلك ناشد رئيس الجمهورية ووزيرة التربية ألّا يُقرّ هذا المشروع قبل دراسته بشكل جيّد ومفصّل".