بري متفاجئ

جاء في أسرار صحيفة "الديار":

"إزاء اللغط المستمر حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من تعيين السفير السابق سيمون كرم لرئاسة الوفد اللبناني الى اجتماعات "الميكانيزم"، اكدت مصادر سياسية مطلعة "للديار" ان بري فوجىء باستبدال اسم بول سالم وتعيين كرم، بعدما تم التفاهم عليه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ، لكنه وافق على مضض كي لا يتهم بانه يخاطر بامن البلاد بعدما ابلغ ان الخطوة ضرورية لمنع حرب مرتقبة. الا ان بري كان حاسما لجهة ابلاغ من يعنيهم الامر ان تجاوز السفير كرم للمهمة المناطة به ستجعله بحل من اي تفاهم، ولن يتردد بقيادة ٦ شباط سياسية بهدف اعادة انتظام الامور بما يخدم المصلحة الوطنية".