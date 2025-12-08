حتى نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة ورياح قوية وانخفاض لافت في الحرارة!

A + A -

تشير التقديرات إلى أنّ الأجواء الباردة سترافق لبنان حتى نهاية الأسبوع، مع بقاء الحرارة دون معدلاتها الموسمية تتعمّق خلاله المنخفضات الجوية ويزداد معه تقلّب الطقس بين أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة.يوم الإثنين يُسجّل طقس غائم جزئيًا تتخلّله أمطار متفرّقة، أكثرها في المناطق الشمالية، وقد تترافق مع عواصف رعدية موضعية. وتشتدّ الرياح خصوصًا على الساحل، على أن تمتدّ الهطولات لاحقًا باتجاه المناطق الداخلية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم: بيروت 21 درجة – طرابلس 20 – صيدا 21 – صور 22 – زحلة 16 – بعلبك 15 – النبطية 18 – مرجعيون 17 – حاصبيا 16 – بشري 12 – الأرز 6 – الهرمل 14 – البقاع الغربي 15 درجة.التوقعات للأيام المقبلة الثلاثاء: طقس غائم جزئيًا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة ومتقطعة في عدد من المناطق.الأربعاء: منخفض فعّال يضرب لبنان. أمطار غزيرة من الشمال حتى الجنوب، تمتدّ إلى البقاع مع احتمال عواصف رعدية. الحرارة تنخفض بشكل إضافي لتصبح دون المعدلات الطبيعية.الخميس: أجواء باردة ومضطربة. أمطار متواصلة على الساحل والجنوب والبقاع الغربي، مع استمرار فرص العواصف الرعدية.الجمعة: استقرار نسبي دون تغيّر كبير في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس أبرد من المعتاد واحتمال أمطار خفيفة متقطعة.