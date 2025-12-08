living cost indicators
اللواء: تعويل على دفع أميركي وفرنسي لمسار التهدئة والتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار

8
DECEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

 تتزخَّم الحركة الدبلوماسية بزيارات مرتقبة الى بيروت، يستهلها اليوم وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان.

 

وثمة رهان على مهمة الموفد الفرنسي الذي يلتقي كبار المسؤولين وشخصيات أخرى، لتفعيل عمل الميكانيزم، فضلاً عن اطلاع المسؤولين عن مصير انعقاد مؤتمرَيْ دعم الجيش والتعافي في لبنان.
ويلتقي لودريان الرئيس جوزف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، على أن يلتقي وزير الخارجية يوسف رجي عند الساعة العاشرة صباحاً، ومتابعة ما قامت به بعثة مجلس الامن وما حققه الجيش اللبناني من انجازات جنوب نهر الليطاني.

 

ومن المتوقع أن تقيم السفارة الفرنسية مساء غد عشاءً لعدد من الشخصيات السياسية والنيابية.

 

وقالت مصادر رسمية لـ لـ«اللواء» أن البحث الجدي في النقاط العالقة سيبدأ في اجتماع 19 الجاري وسيتم طرح المواضيع التي تهم الجانب اللبناني تعويلاً على دفع ودعم أميركي وفرنسي لمسار التهدئة والتوصل الى وقف نهائي لإطلاق النار بما يمهِّد لتسهيل التفاوض على النقاط الاخرى..

اللواء
