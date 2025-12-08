عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 كانون الأول

النهار: التدخل الأميركي "الحميد"... حتى نهاية "المهلة" جعجع يوجّه انتقادات حادة إلى أركان الحكم
الأخبار: الإعتداءات على الأملاك البحرية: حكومة سلامة متورطة أيضا
جعجع يسوّق في أميركا لـ "تطهير" الأجهزة العسكرية والأمنية
هل حددت مهلة زمنية لمهمة كرم؟
جنوب اليمن... الإمارات تطرد السعودية
الجمهورية: ترامب يوصي نتياهو بالتفاوض
حركة موفدين لتثبيت فرصة التفاوض
اللواء: ترامب يتدخَّل لمنع التصعيد: على إسرائيل اعتماد الدبلوماسية مع لبنان
أمير قطر يَعِدْ سلام بحزمة مساعدات.. ولودريان يلتقي عون قبل سفره إلى مسقط
البناء: واشنطن تصدر استراتيجية الأمن القومي: الانكفاء من كل العالم إلى الأميركيتين | دمشق بعد عام على إسقاط نظام الأسد أشد انكشافاً أمام «إسرائيل» وضعفاً في وحدتها | جنبلاط بعد لقاء بري: لا ننسى الأطماع في الليطاني ولا نقبل التفاوض تحت النار
المدن: شمال الليطاني.. الاستحقاق الأخطر: نموذج سيناء يطبَّق جنوباً؟
l'orient le jour: Anciens détenus et familles de disparus en Syrie : les maux en héritage
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: لبنان يسابق التصعيد.. ومعلومات عن دخول ترامب على خط التهدئة
الشرق الأوسط السعودية: السوريون يحتفلون بـ«حق العودة»... والمغيبون قسراً أبرز الحاضرين
«الشرق الأوسط» في جولات ميدانية عشية ذكرى سقوط الأسد