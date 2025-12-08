عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 كانون الأول

A + A -



النهار: التدخل الأميركي "الحميد"... حتى نهاية "المهلة" جعجع يوجّه انتقادات حادة إلى أركان الحكم





الأخبار: الإعتداءات على الأملاك البحرية: حكومة سلامة متورطة أيضا

جعجع يسوّق في أميركا لـ "تطهير" الأجهزة العسكرية والأمنية

هل حددت مهلة زمنية لمهمة كرم؟

جنوب اليمن... الإمارات تطرد السعودية





الجمهورية: ترامب يوصي نتياهو بالتفاوض

حركة موفدين لتثبيت فرصة التفاوض









اللواء: ترامب يتدخَّل لمنع التصعيد: على إسرائيل اعتماد الدبلوماسية مع لبنان

أمير قطر يَعِدْ سلام بحزمة مساعدات.. ولودريان يلتقي عون قبل سفره إلى مسقط





البناء: واشنطن تصدر استراتيجية الأمن القومي: الانكفاء من كل العالم إلى الأميركيتين | دمشق بعد عام على إسقاط نظام الأسد أشد انكشافاً أمام «إسرائيل» وضعفاً في وحدتها | جنبلاط بعد لقاء بري: لا ننسى الأطماع في الليطاني ولا نقبل التفاوض تحت النار







المدن: شمال الليطاني.. الاستحقاق الأخطر: نموذج سيناء يطبَّق جنوباً؟







l'orient le jour: Anciens détenus et familles de disparus en Syrie : les maux en héritage











عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: لبنان يسابق التصعيد.. ومعلومات عن دخول ترامب على خط التهدئة







الشرق الأوسط السعودية: السوريون يحتفلون بـ«حق العودة»... والمغيبون قسراً أبرز الحاضرين

«الشرق الأوسط» في جولات ميدانية عشية ذكرى سقوط الأسد