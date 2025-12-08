living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 كانون الأول

8
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


النهار: التدخل الأميركي "الحميد"... حتى نهاية "المهلة" جعجع يوجّه انتقادات حادة إلى أركان الحكم

 

 

 

الأخبار: الإعتداءات على الأملاك البحرية: حكومة سلامة متورطة أيضا
 جعجع يسوّق في أميركا لـ "تطهير" الأجهزة العسكرية والأمنية
هل حددت مهلة زمنية لمهمة كرم؟
جنوب اليمن... الإمارات تطرد السعودية

 

 

  الجمهورية: ترامب يوصي نتياهو بالتفاوض
  حركة موفدين لتثبيت فرصة التفاوض


 

 

 اللواء: ترامب يتدخَّل لمنع التصعيد: على إسرائيل اعتماد الدبلوماسية مع لبنان
أمير قطر يَعِدْ سلام بحزمة مساعدات.. ولودريان يلتقي عون قبل سفره إلى مسقط

 

 

 

البناء: واشنطن تصدر استراتيجية الأمن القومي: الانكفاء من كل العالم إلى الأميركيتين | دمشق بعد عام على إسقاط نظام الأسد أشد انكشافاً أمام «إسرائيل» وضعفاً في وحدتها | جنبلاط بعد لقاء بري: لا ننسى الأطماع في الليطاني ولا نقبل التفاوض تحت النار


 

  المدن: شمال الليطاني.. الاستحقاق الأخطر: نموذج سيناء يطبَّق جنوباً؟


 

 

 

 l'orient le jour: Anciens détenus et familles de disparus en Syrie : les maux en héritage





  عناوين بعض الصحف العربية


 الأنباء الكويتية: لبنان يسابق التصعيد.. ومعلومات عن دخول ترامب على خط التهدئة


 

 

 الشرق الأوسط السعودية: السوريون يحتفلون بـ«حق العودة»... والمغيبون قسراً أبرز الحاضرين
«الشرق الأوسط» في جولات ميدانية عشية ذكرى سقوط الأسد

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout