الأخبار: «البعث» يقرّ تغيير اسمه

8
DECEMBER
2025
الأخبار: عقد حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان مؤتمراً موسعاً أمس برئاسة أمينه العام علي حجازي، في مطعم الساحة في بيروت، بحضور مئتي كادر من مختلف المناطق اللبنانية.



عقد حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان مؤتمراً موسعاً أمس برئاسة أمينه العام علي حجازي، في مطعم الساحة في بيروت، بحضور مئتي كادر من مختلف المناطق اللبنانية.

 

وتناول حجازي في كلمة مطوّلة المرحلة التي تولّى خلالها مسؤولية الحزب، مستعرضاً الحاجة إلى اعتماد منهجية عمل جديدة وتطوير الأدوات التنظيمية والإعلامية للحزب بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والقومية. وشدّد على حرص الحزب على إحياء مناسبة حرب تشرين التحريرية ويوم الشهيد في 3 كانون الأول من كل عام، باعتبارهما «جزءاً أساسياً من هوية الحزب ونضاله».

 

وأكّد قادة تاريخيون في الحزب، في كلماتهم، الحاجة الملحّة إلى تغيير اسم الحزب، وتأييدهم لخيارات القيادة في هذا الاتجاه. وجرى التصويت بالإجماع، في ختام المؤتمر، على قرار القيادة التوجّه نحو تغيير اسم الحزب، «كخطوة مفصلية في مسار التحديث وإطلاق الورشة التنظيمية ودخول الحزب مرحلة سياسية جديدة».

 

وعلمت «الأخبار» أنّ حجازي سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال الأيام القليلة المقبلة، يعلن فيه نتائج الاجتماع الاستثنائي، ويعرض خريطة الطريق التنظيمية والسياسية التي جرى التوافق عليها، على أن يكشف عن الاسم الجديد للحزب.

الأخبار
{{article.title}}
