" الحزب " لم يكن يعلم!

بينما يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، يستمر عنوان التفاوض عبر الميكانيزم برئاسة السفير السابق سيمون كرم يتفاعل في الاوساط السياسية.وفي معلومات الجديد ان لودريان سيلتقي الاثنين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وذلك في اطار جهود فرنسا في متابعة الازمة اللبنانية على صعيد الامن والاقتصاد على اعتبار ان فرنسا من اكثر الضاغطين لاجراء الاصلاحات الاقتصادية واستمرار مسار ترسيم الحدود مع سوريا. وفي معلومات الجديد ان عشاء تنظمه السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر يوم الثلثاء لحشد من الفاعليات السياسية يتقدمه رئيس الحكومة نواف سلام.اما تسمية السفير سيمون كرم، فتحدثت معلومات الجديد انها لا تزال موضع سجال اذ اكد السياسي محمد عبيد للجديد نقلا عن الرئيس الرئيس جوزاف عون ان الاخير قد نسق مع الرئيسين بري وسلام تسمية كرم قبل الاعلان عن الامر في البيان الرئاسي.اما حزب الله، فاكدت معلومات الجديد انه لم يكن يعلم بالتسمية قبل اعلانها وهذا ما استدعى تعليق الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على التفاوض بالشكل الذي علق عليه في خطابه الاخير.من جهته قل قائد قوات اليونيفيل للقناة الإسرائيلية أن الوضع في لبنان هش للغاية وأي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير مشيرا إلى أن "إسرائيل" تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ وقائلا "ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني".