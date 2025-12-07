living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" الحزب " لم يكن يعلم!

7
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بينما يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، يستمر عنوان التفاوض عبر الميكانيزم برئاسة السفير السابق سيمون كرم يتفاعل في الاوساط السياسية.

وفي معلومات الجديد ان لودريان سيلتقي الاثنين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وذلك في اطار جهود فرنسا في متابعة الازمة اللبنانية على صعيد الامن والاقتصاد على اعتبار ان فرنسا من اكثر الضاغطين لاجراء الاصلاحات الاقتصادية واستمرار مسار ترسيم الحدود مع سوريا. وفي معلومات الجديد ان عشاء تنظمه السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر يوم الثلثاء لحشد من الفاعليات السياسية يتقدمه رئيس الحكومة نواف سلام. 

اما تسمية السفير سيمون كرم، فتحدثت معلومات الجديد انها لا تزال موضع سجال اذ اكد السياسي محمد عبيد للجديد نقلا عن الرئيس الرئيس جوزاف عون ان الاخير قد نسق مع الرئيسين بري وسلام تسمية كرم قبل الاعلان عن الامر في البيان الرئاسي.

اما حزب الله، فاكدت معلومات الجديد انه لم يكن يعلم بالتسمية قبل اعلانها وهذا ما استدعى تعليق الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على التفاوض بالشكل الذي علق عليه في خطابه الاخير.
من جهته قل قائد قوات اليونيفيل للقناة الإسرائيلية أن الوضع في لبنان هش للغاية وأي خطأ صغير قد يؤدي إلى تصعيد كبير مشيرا  إلى أن "إسرائيل" تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل صارخ وقائلا "ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب الليطاني".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout