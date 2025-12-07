Lettre à Sa Sainteté le Pape: Nous reviendrons, nous les chrétiens libanais sommes les artisans de paix.

A + A -

Le député Gebran Bassil‎Président du Courant patriotique libre‎Merci, Saint-Père Léon XIV, car votre visite au Liban nous a rappelé notre identité, notre rôle et notre mission.‎Demain, nous, chrétiens libanais, artisans de la paix dans cet Orient reviendrons. Nous nous appuierons sur notre héritage, notre histoire et nos expériences pour consolider la liberté, la diversité et la démocratie, qui sont les piliers du Liban.‎Demain, nous dirons avec toutes les composantes libanaises que nous avons compris que la paix est la clé de la stabilité, de la prospérité, du progrès et du développement, ce qui représente notre certitude.‎Nous, chrétiens, avons été et devons rester les gardiens de l'unité du Liban et les défenseurs de la liberté qui est la raison d'être de notre présence dans ce pays.‎Nous sommes prêts aujourd'hui à œuvrer pour une paix juste au Moyen-Orient et dans le monde.‎La paix est notre devoir. La paix est ce que nous dicte la raison, en ces temps de guerres et de troubles.‎Nous reviendrons en tant que bâtisseurs d'une paix durable, juste et inclusive pour tous. Par notre tolérance, nous rassemblerons nos partenaires autour de la paix, car c'est le seul moyen de mettre fin à la violence et aux conflits, de construire la stabilité, la prospérité et le développement.‎Nous reviendrons en tant qu'artisans de la paix, rassemblant aujourd'hui les parties en conflit autour de la table de réconciliation de demain et nous réaliserons ensemble la paix par la compréhension.‎Nous voulons vivre ensemble dans le respect mutuel de nos identités culturelles et religieuses et de la liberté individuelle. Dans un monde en mutation, nous aspirons à une paix qui préserve notre liberté et consolide durablement nos valeurs, dans cette région à laquelle nous appartenons, que nous aimons et dont nous sommes fiers.