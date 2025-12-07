living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

Lettre à Sa Sainteté le Pape: Nous reviendrons, nous les chrétiens libanais sommes les artisans de paix.

7
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
Le député Gebran Bassil
‎Président du Courant patriotique libre

‎Merci, Saint-Père Léon XIV, car votre visite au Liban nous a rappelé notre identité, notre rôle et notre mission.
‎Demain, nous, chrétiens libanais, artisans de la paix dans cet Orient reviendrons. Nous nous appuierons sur notre héritage, notre histoire et nos expériences pour consolider la liberté, la diversité et la démocratie, qui sont les piliers du Liban.
‎Demain, nous dirons avec toutes les composantes libanaises que nous avons compris que la paix est la clé de la stabilité, de la prospérité, du progrès et du développement, ce qui représente notre certitude.
‎Nous, chrétiens, avons été et devons rester les gardiens de l'unité du Liban et les défenseurs de la liberté qui est la raison d'être de notre présence dans ce pays.
‎Nous sommes prêts aujourd'hui à œuvrer pour une paix juste au Moyen-Orient et dans le monde.
‎La paix est notre devoir. La paix est ce que nous dicte la raison, en ces temps de guerres et de troubles.
‎Nous reviendrons en tant que bâtisseurs d'une paix durable, juste et inclusive pour tous. Par notre tolérance, nous rassemblerons nos partenaires autour de la paix, car c'est le seul moyen de mettre fin à la violence et aux conflits, de construire la stabilité, la prospérité et le développement.
‎Nous reviendrons en tant qu'artisans de la paix, rassemblant aujourd'hui les parties en conflit autour de la table de réconciliation de demain et nous réaliserons ensemble la paix par la compréhension.
‎Nous voulons vivre ensemble dans le respect mutuel de nos identités culturelles et religieuses et de la liberté individuelle. Dans un monde en mutation, nous aspirons à une paix qui préserve notre liberté et consolide durablement nos valeurs, dans cette région à laquelle nous appartenons, que nous aimons et dont nous sommes fiers.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout