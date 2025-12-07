بالصورة - موقوف سابق بجرم المخدّرات يستأنف نشاطه في ترويجها

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة آفة المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات، وهو المدعو: م. د. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم تجارة المخدّرات وترويجها، وموقوف سابقًا بالجرم نفسه.

بتاريخ 20-11-2025، ونتيجة المتابعة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من المجموعة بمداهمة منزله في محلّة ضهور بياقوت، وجرى توقيفه بداخله.

بتفتيش المنزل، تمّ ضبط كمّية من مادّة الكوكايين، مخدّرات من أنواع مختلفة داخل علب بلاستيكية زنتها حوالى /300/غ قائم، ميزان حسّاس، أسلحة حربية، و/6/ هواتف خلوية.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتحقيق جارٍ تحت إشراف القضاء المختصّ.