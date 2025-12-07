منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة

A + A -

يؤثر منخفض جويّ جنوب شمالي مصر على لبنان بفعالية ضعيفة إجمالًا، ويستمر ايامًا عديدة.





وتنخفض درجات الحرارة.





في تفاصيل طقس اليوم:





-الجو : متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالًا



-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر



* الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪



* الرياح شرقية الى جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٦٠ كم/س تنشط احيانا



* الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa



* الانقشاع : متوسط



* حال البحر : مرتفع الموج ١٢٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٣





أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين.





الاثنين:





متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س





الثلاثاء:





متقلب مع تساقط امطار متقطعة خفيفة اجمالا والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

(جو القارح)