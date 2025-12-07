living cost indicators
مرض "الحمى القلاعية" يضرب مزارع المواشي في لبنان.. وبيان يكشف

وزارة الزراعة تشكل لجنة طوارىء بعد تسجيل حالات حمى قلاعية في مزارع للمواشي

بعد التأكد من تسجيل حالات من مرض الحمّى القلاعية في عدة مزارع للمواشي الحيّة، وذلك بعد أخذ عينات وتحليلها في مختبر الصحة الحيوانية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والتي جاءت نتائجها إيجابية.

الحمّى القلاعية هي مرض فيروسي سريع الانتقال يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق مثل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز. لا تنتقل الحمّى القلاعية إلى الإنسان وليس لها تأثير على نوعية الحليب واللحم.
وللتصدي لهذه الحالة الوبائية المستجدة بعد تسجيل عترة جديدة في عدد من الدول المحيطة بلبنان، شكّلت وزارة الزراعة لجنة طوارئ للمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض ومعالجته.
بناءً عليه، تقوم الفرق الفنية في وزارة الزراعة، ومنذ أسبوعين، بما يلي:
1- أخذ العينات من الحيوانات المشتبه بها في كل المواقع المصابة وإجراء التقصّي الوبائي.
2- تحصين الحيوانات في محيط المناطق المصابة باللقاحات المتوفرة، مع العلم أن الوزارة قد قامت سابقاً بتطعيم المواشي في لبنان بالعترات المسجّلة في المنطقة، ولا تزال تلزم بتلقيح كافة المواشي المستوردة عبر المرافئ الحدودية قبل إدخالها إلى لبنان.
3- إرسال العينات إلى مختبرات مرجعية معتمدة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لتحديد سلالة العترات بدقة وتعديل برنامج التحصين بما يتناسب مع العترات المسجّلة والموثّقة.
4- الحد من نقل الحيوانات بين المناطق تفادياً لانتقال العدوى، وقد تمّ إبلاغ وزارة الداخلية للمؤازرة في تنفيذ هذا الإجراء.
5- إرسال كتب إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والنيابة العامة التمييزية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم بتهريب المواشي من وإلى سوريا.
ستبلّغ وزارة الزراعة المربين وأصحاب المواشي بكل جديد تباعاً".
