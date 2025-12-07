living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطر بسبب المسيّرات الاسرائيلية؟ .. المدير العام للطيران المدني يُوضّح!

7
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني اللبناني محمد عزيز، ردا على خبر تم تداوله حول أن "إدارة الطيران المدني في ​لبنان​ أبدت تخوفا شديدا من تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية على علو منخفض جدا وبالقرب من مسار ​الطيران المدني اللبناني​، ما قد يشكل خطرا على سلامته، وأن هذا الأمر دفع المسؤولين إلى البحث في خيارات بديلة في حال تطور هذا التحليق أو تحول إلى مسارات تشكل خطورة أكبر على سلامة الملاحة الجوية، أن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهو من نوع الفبركات ليس أكثر".

من جهته، أشار المدير العام للطيران المدني أمين جابر، لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "حركة الطيران من مطار بيروت الدولي وإليه تعمل بشكل طبيعي ضمن المسارات الجوية المعتمدة للهبوط والإقلاع، وفقا لقوانين وأنظمة الطيران المدني اللبناني الدولي".

وعن عدد المسافرين إلى لبنان المسجل حاليا والعدد المتوقع مع بدء العدد العكسي لعيدي الميلاد ورأس السنة، أوضح أن "من المتوقع ابتداء من نهاية الأسبوع، ارتفاع عدد المسافرين من لبنان وإليه، بسبب قرب عطلة الأعياد. أما حاليا فلا يزال عدد المسافرين يوميا لا يتعدى ال١٥ ألف مسافر بين مغادر وقادم، على أمل أن يرتفع هذا العدد إلى نحو الضعف في الفترة المقبلة". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout