ترامب يُحاول منع التّصعيد... والمهلة الممنوحة للبنان تنتهي آخر هذا الشّهر

7
DECEMBER
2025
نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية، قولها إنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوصى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقال من التهديدات العسكرية إلى الدبلوماسية في غزة ولبنان وسوريا".

كما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إنّ "نتنياهو يتلقى توصية من كبار قادة الجيش بإنهاء القتال والانتقال إلى إعادة بناء الجيش".

في السياق، أشارت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يؤيّد مجاراة خطة ترامب في غزة والانتقال للمرحلة المدنية منها"، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيليّة. 

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية، أنّ "مهلة ترامب الممنوحة للبنان لتجريد حزب الله من سلاحه تنتهي في 31 كانون الأول الحالي". 

كما لفتت مصادر أمنية إسرائيليّة إلى أنّ "إسرائيل أبلغت لبنان أنه في حال عدم نزع سلاح حزب الله سيتم تصعيد القتال"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش اللبناني نجح تقريباً في إخلاء جنوب لبنان من وجود حزب الله". 

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أميركية، أنّ "ترامب يدخل على خط الوساطة المباشرة لمنع تصعيد واسع في لبنان". 
{{article.title}}
