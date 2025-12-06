living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية: أي تأخير في تحقيق مطالبنا سيدفعنا إلى خطوات تصعيدية

6
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها عقدت اجتماعاً مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، حيث جرى التباحث في عدد من الملفات التي تهمّ الجامعة وأهلها، وفي طليعتها ملفّا التفرّغ وتعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى ملف حصانة الأستاذ الجامعي وعدد من القضايا الأكاديمية والمالية والإدارية الأخرى.

وتابعت في بيان: "بعد مناقشة مستفيضة لملف التفرّغ، وتأكيد معالي الوزيرة على متابعتها الحثيثة لهذا الملف وعرض مستجداته، أكدت الهيئة التنفيذية ضرورة إنجاز هذا الملف الذي طال انتظاره، مع مراعاة مقتضيات العيش المشترك، بإعتباره حاجة أساسية للجامعة، ولما يؤمّنه للزملاء المتعاقدين بالساعة المستوفين شروط التفرّغ من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمادي بعد طول إنتظار. كما شدّدت الهيئة على وجوب أن يشمل ملف التفرّغ الزملاء المتعاقدين الذين إضطروا، عمداً أو قسراً، إلى تخفيض أنصبتهم في الأعوام الأخيرة وكذلك الزملاء الذين يدرّسون مواد من إختصاصهم في كليات اخرى لا تتناسب مع إختصاصهم العام.

كذلك أكدت الهيئة ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين، تمهيداً لتكوين مجلس الجامعة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. كما ناقشت الهيئة عدداً من الملفات المالية والإدارية والأكاديمية الأخرى، مشدّدةً على ضرورة إنجازها في أسرع وقت، لما في ذلك من مصلحة للجامعة، ولضمان حسن سير العمل فيها وانتظامه.

وفي الختام، تؤكد الهيئة التنفيذية ضرورة الإسراع في إنجاز كل هذه الملفات، محذّرةً من أن أي تأخير أو مماطلة أو تسويف سيدفعها إلى إتخاذ خطوات تصعيدية، وصولاً إلى إعلان الإضراب".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout