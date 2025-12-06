ندوة تربوية عن المنح الروسية للطلاب اللبنانيين من تنظيم لجنة التعاون بين التيار الوطني الحر وحزب "روسيا الموحدة"

A + A -

نظّمت لجنة التعاون بين التيار الوطني الحر وحزب “روسيا الموحّدة”، بالتعاون مع البيت الروسي في بيروت وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر، ندوة تربوية خُصّصت لعرض المنح الدراسية التي تقدّمها روسيا الاتحادية للطلاب اللبنانيين.وخلال الندوة، أكّد منسّق قطاع الشباب رامي صدقة:“نثمّن المبادرة السنوية التي يقدّمها البيت الروسي للطلاب اللبنانيين ولشباب التيار، وندعو إلى الاستفادة من هذه الفرص التعليمية القيّمة. كما نشكر الزميل رامي متّى على جهوده في تطوير التعاون مع البيت الروسي، إضافة إلى السيدة لاريسا شكر. ولأي متابعة أو استفسار، يمكن للطلاب التواصل معهما مباشرة.”من جهته، رحّب رامي متّى، مسؤول ملف التعاون بين التيار وحزب روسيا الموحّدة، بوفد البيت الروسي والصديق ديمتري سبيكين، قائلاً:“نشكر البيت الروسي على التعاون القائم بيننا في عدة ملفات، وفي مقدّمها المنح الدراسية. ونشدّد على مبدأ الانفتاح والتعاون شرقاً كما غرباً، كما يؤكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لأن لبنان يشكّل صلة الوصل بين الشرق والغرب. لقد بدأنا هذا التعاون منذ عام 2017، وأصبح رسمياً في عام 2021.”أما ديمتري سبيكين، نائب مدير البيت الروسي في بيروت، فقال:“نوجّه الشكر لقيادة التيار ومسؤوليه وطلابه على حسن الاستقبال. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون الثقافي والتربوي مع لبنان، ونسعى إلى زيادة عدد المنح الدراسية في السنوات المقبلة. روسيا بلد جميل وآمن، وتضم أكثر من 700 جامعة تُعدّ من أبرز الجامعات عالمياً.”ثم قدّمت السّيدة لاريسا شكر، مسؤولة الملف التربوي في البيت الروسي، عرضاً تضمّن فيديو وشرحاً مفصّلاً حول المنح الدراسية وآلية التقديم، إضافة إلى لمحة عن الحياة الجامعية والدراسة في روسيا بشكل عام.