التيار الوطني الحر عن زيارة البابا: جرعة دعم وأمل للبنان وعلى السلطات استثمار المشهدية الجامعة (المدن)

جاء في مقال لجورج حايك في الموقع الإلكتروني لصحيفة "المدن": "التيار الوطني الحر" يقرأ مفاعيل الزيارة من منظاره الخاص، وتؤكّد مصادره أنّ الزيارة بحدّ ذاتها تحمل قيمة معنويّة كبيرة، وقد قدّمت جرعة دعم وأمل للبنان وللمسيحيين.وترى المصادر أنّ أهميتها الأساسية تكمن في تأكيد الفاتيكان على التجربة اللبنانية المميّزة في المشرق والعالم العربي، وهي تجربة التنوع والحريات والاعتراف بالآخر وترسيخ العيش المشترك في النظام السياسي.وعلى صعيد المسيحيين، تشير المصادر إلى أنّ البابا أكّد دورهم في الشأن العام وبناء الدولة، وأن يكون لهم دور طليعي في مجتمعهم، بما يشكّل استمرارية للإرشادات الرسولية الصادرة سابقاً.وتلاحظ مصادر "التيار" أنّ البابا ملمّ جداً بالوضع اللبناني، وقد مرّر إشارات إلى ضرورة وقف العنف في الجنوب وإحلال السلام، وتحدث عن هشاشة الوضع اللبناني والأزمة الاقتصادية الحادة.وتشدّد على أنّ البابا لا يتدخل في الشؤون الداخلية ولا يعطي توجيهات سياسية، لكن على السلطات اللبنانية استثمار المشهديّة الجامعة التي رافقت الزيارة لتطبيق الخطط الإصلاحية وتعزيز العيش المشترك.وكان "التيار" قد وجّه إلى البابا مذكرة سياسية أودعها في السفارة البابوية. وتشير المصادر إلى أنّ التحديات التي طرحها التيار فيها تتطابق إلى حدّ كبير مع رؤية البابا، خصوصاً في ما يتعلق بالسلام القائم على الحقوق والعدل وتحرير الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى ملفات كيانية مثل اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري وتداعياتهما، مع التشديد على المناصفة وأهميّة الوجود المسيحي الفاعل. كما يتمسّك "التيار" بالطائف وما نصّ عليه لجهة تطبيق اللامركزية الموسّعة.وفي ما خصّ كلام البابا عن ضرورة إلقاء السلاح والذهاب إلى الحوار، تضعه مصادر "التيار" في خانة الإشارات الواضحة إلى أنّ السلام يتطلب وضعاً جديداً لجهة حصر السلاح بيد الدولة، شرط عدم التفريط بالحقوق