12 B.I.S SARL
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!

6
DECEMBER
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم ولا سيّما تلك المُتعلّقة بالاحتيال، بتاريخ 09-09-2025، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى ضدّ (ر. ق.) و(ج. ن.) بجرم الاحتيال.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن لعناصر المفرزة وجود شبكة منظّمة تُديرها (ر. ق.) من البرازيل، بهدف الاستيلاء على /4/ عقارات تُقدّر قيمتها بحوالى /30/ مليون دولار أميركيّ عائدة لوالد مقدّمي الشّكوى.

كذلك، اتّضح بنتيجة التحقيق، أنه لم يتمّ دفع ثمن أيّ من هذه العقارات. بالإضافة إلى تزوير وكالات بيع رسميّة، واستبدال وكالتَين مزوّرتَين لاثنتَين منها مكان الأصليّتَين لدى أمانة السجلّ العقاري في بيروت.

وبنتيجة المُتابعة، بتواريخ 23و28-11-2025، و1-12-2025، تم توقيف كلّ من:

ج. ن. (مواليد عام 1987، لبناني)
ع. ق. (مواليد عام 1998، لبناني)
ه. م. (مواليد عام 1962، لبنانيّة)
بجرائم احتيال، وتبييض أموال، وتزوير، واستعمال مزوّر

كما تمّ بتاريخ 02-12-2025 توقيف المدعو:

ج. س. (مواليد عام 1948، لبناني)
للاشتباه بتورّطه مع آخرين في عمليّات تبييض الأموال.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحرّ بحقّ باقي المتورّطين، بناءً على إشارة النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت.

