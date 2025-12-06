استعدوا: أسبوع ماطر بامتياز.. والثلوج ستُلامس هذا الإرتفاع!

A + A -

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المُتخصصة بأحوال الطقس ان المشهد الجوي يتبدا اعتبارًا من اليوم السبت، حيث ننتقل من الجفاف المسيطر إلى سلسلة من الحالات الماطرة التي تضرب لبنان والشرق الأوسط من الآن وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت الصفحة: "هذه الحالات تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة، وتكون قوية أحيانًا في بعض المناطق، لكنها ضرورية لانطلاقة الموسم المطري، خاصة أن الأرض بحاجة إلى كميات كبيرة من الأمطار لتعويض شح الأشهر الماضية. ويُقدّر أننا بحاجة لحوالي 190 ملم من الأمطار في كانون الأول فقط.

تفاصيل الطقس المرتقب:

• السبت: يبدأ الطقس غير مستقر، ومع تحوّل الرياح إلى جنوبية غربية، تدخل الأمطار تدريجيًا وتشتد بعد الظهر وفي ساعات المساء، مع تفاوت في الغزارة بين منطقة وأخرى. درجات الحرارة تنخفض وتستمر بالانخفاض في الأيام القادمة لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية.

• الأحد: تستمر الأجواء غير المستقرة، مع أمطار غزيرة في بعض المناطق وضعيفة في أخرى. تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر، وقد تلامس ارتفاعات أقل شمالًا عند توفر الرطوبة. نشهد انفراجات للشمس من ظهر الأحد حتى صباح الإثنين، مع بقاء احتمال لزخات رعدية متفرقة.

الإثنين والثلاثاء: تعاود الأمطار نشاطها وتشتد صباح الإثنين.

وتوقعت الصفحة استمرار الفعالية الجوية لأسبوع تقريبًا، مع تباين في غزارة الهطولات بين المناطق، مع وجود احتمال لحالة ماطرة قوية منتصف الأسبوع المقبل.