رسالة من أعضاء الكونغرس إلى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة!

توجّه اعضاء الكونغرس الأميركي الى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام برسالة تطالب بـ"نزع سلاح حزب الله"، جاء فيها:

"يجب نزع سلاح حزب الله الآن، ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

لقد مرّ عام كامل منذ أن التزم لبنان، بموجب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، بدء عملية تدريجية لتفكيك البنية العسكرية لحزب الله وإعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ومع ذلك، فإن الوعود الفارغة والإجراءات الجزئية التي لا ترقى إلى مستوى نزع سلاح الحزب ليست كافية إطلاقاً. إن غياب التقدم الحقيقي مكّن حزب الله من إعادة التسلّح وإعادة بناء مواقعه، حتى في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث يُحظر عليه العمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701. إن كل يوم تتأخر فيه الحكومة عن اتخاذ خطوات جدية، يقترب لبنان أكثر من حرب جديدة، ويغرق أكثر في قبضة منظمة إرهابية تدين بالولاء لإيران لا للشعب اللبناني.

إن العواقب واضحة في مختلف أنحاء البلاد. فما زالت العائلات في الجنوب مهجَّرة، وبيوتها بين نيران أسلحة حزب الله والدفاعات الإسرائيلية. كان من المفترض أن يكون وقف إطلاق النار فرصة لإعادة الإعمار، لكنه تحوّل إلى عامل مكّن حزب الله من إعادة بناء قوته. ولا يمكن للشعب اللبناني أن يكون حرًا حقًا فيما تزال جماعة مسلّحة تستخدم المدنيين دروعًا بشرية وتعمل بلا أي رادع. وبينما تعمل حكومتكما على تنفيذ برنامج الإصلاح واستقرار الاقتصاد، فإنه لا يمكن للبنان مزدهر أن يقوم بوجود حزب الله مسلّح، ولا أن يتطوّر فيما جيشه الوطني مُهمَّش أمام ميليشيا تتصرّف كدولة داخل الدولة.

لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة. إن التزامات لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واضحة، وكذلك مخاطر التأخير. فإذا واصل حزب الله إعادة بناء ترسانته وتهديد الحدود الإسرائيلية، فسوف تتحرك إسرائيل للدفاع عن مواطنيها، شأن أي دولة. كما ستجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في تبرير استمرار دعمها لحكومة تمتنع عن احترام التزاماتها وتسمح لتنظيم إرهابي بفرض قراره على مستقبل البلاد. إن مسار الجمود الحالي لا يؤدي إلا إلى خراب لبنان على يد حزب الله.

إن لديكما، ومعكما الحكومة اللبنانية بأكملها، فرصة لمنع ذلك، ولقيادة لبنان نحو الاستقرار والسلام الدائمين، بما يسمح للبنان أخيرًا بالازدهار بعيدًا عن الحرب وبمنأى عن ظلّ إيران. اغتنما هذه اللحظة ونفّذا نزع سلاح حزب الله الآن."

وأرسلت نسخة من الرسالة الى وزير الدفاع ميشال منسّى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.