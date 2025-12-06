مؤشّر خطير... ومزيد من الإعتداءات؟

A + A -

أشارت مصادر أمنية الى أن ما أعلنه الشيخ قاسم كان متوقعاً في ظل استمرار الأعمال العدائية ضد بيئة "حزب الله". وكان الاعتقاد بأن تسمية السفير السابق سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في مفاوضات "الميكانيزم" ستساعد في خفض العدوان الاسرائيلي ضد الحزب. وتوقعت المصادر أن يخفف الحزب من انتقاداته ضد الدولة والحكومة اذا ما خففت اسرائيل من أعمالها العدائية ضده. المصادر اعتبرت أن اطلاق النار الذي تعرضت له دورية "اليونيفيل" في بنت جبيل مؤشر خطير قد يزيد من حجم الضغط على "حزب الله" لتسليم سلاحه وهو ما قد يدفع اسرائيل الى الاعتقاد بوجود سلاح للحزب في هذه الأمكنة، ما قد يؤدي الى مزيد من الاعتداءات الاسرائيلية ضد بيئته.

وتوقعت المصادر، عبر "الأنباء الإلكترونية" أنّ "استمرار الاعتداءات ضد "حزب الله" اذا لم تتوصل لجنة "الميكانيزم" الى تقدم في حل النقاط المختلف عليها ومنها موضوع حصرية السلاح، وهو ما ألمح اليه الموفد الأميركي توم براك في تصريحاته أمس الجمعة".